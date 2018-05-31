Узбекская социальная сеть Muloqot.uz временно приостановит работу

Платформа перестанет работать с 3 июня, администрация попросила пользователей сохранить всю ценную информацию.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Популярная узбекская социальная сеть Muloqot.uz на своей странице объявила о временной приостановке работы.

"Ставим вас в известность, что для технического улучшения деятельности проекта, социальная сеть Muloqot.uz временно приостанавливает свою работу. Временное отключение доступа к Muloqot.uz будет реализовано 3 июня 2018 года", - говорится в сообщении на интернет-портале.

Администрация сайта также принесла извинения за неудобства и попросила пользователей сохранить всю ценную информацию из своих личных профилей.

Кроме того, специалисты выразили благодарность за участие в жизни проекта.

При запуске обновленной версии всех пользователей оповестят через электронную почту, если она указана в личных данных.

Напомним, что компания Simple Networking Solutions создала и запустила эту сеть в 2011 году. Соцсеть быстро стала самой популярной в Узбекистане.

В конце мая в Узбекистане снова заработали мессенджеры Skype и Viber, инженерам удалось справиться с перебоями.