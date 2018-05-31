"Росатом" поставит Узбекистану партию ядерного топлива

Кроме того, в ноябре прошлого года был заключен меморандум о взаимопонимании между "Росатомом" и Академией наук.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Госкорпорация "Росатом" в этом году поставит Узбекистану первую партию ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ Института ядерной физики Академии наук, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были заключены в ноябре прошлого года, когда стороны подписали контракт на производство и поставку топлива для этого реактора.

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"С 1959 года в Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана работает исследовательский реактор ВВР-СМ. С момента ввода в эксплуатацию он обеспечивался ядерным топливом российского производства. В этом году ожидается поставка первой партии объемом 56 ТВС", — отметили в департаменте коммуникаций "Росатома".

Кроме того, в ноябре прошлого года был заключен меморандум о взаимопонимании между "Росатомом" и Академией наук. Этот документ фиксирует намерения сторон развивать сотрудничество по широкому кругу областей, связанных с практическим применением ядерных технологий и подготовкой кадров.

Стремление Узбекистана активно развивать программу мирного атома подтвердил и генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачев, посетивший накануне Ташкент и проведший переговоры с Шавкатом Мирзиёевым. По его словам, республика сейчас перезагружает работу своего исследовательского реактора и обсуждает с компанией возможность подготовки узбекских специалистов в России.

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"Президент Узбекистана поставил задачу максимально готовить специалистов в России, а также сделать все, чтобы в республике в дальнейшем были созданы необходимые для этого условия. Поэтому мы всерьез обсуждали создание в Узбекистане филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Кроме того, обсудили возможность подготовки узбекских специалистов в технической академии "Росатома", их стажировки на объектах госкорпорации", — рассказал он.

При этом главным проектом компании в Узбекистане станет строительство атомной электростанции в Навоийской области, состоящей из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.