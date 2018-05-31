15:43 31 Мая 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 25°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
XIV Всероссийский форум-выставка Госзаказ - за честные закупки

"Росатом" поставит Узбекистану партию ядерного топлива

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
Получить короткую ссылку
208 0 0

Кроме того, в ноябре прошлого года был заключен меморандум о взаимопонимании между "Росатомом" и Академией наук.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Госкорпорация "Росатом" в этом году поставит Узбекистану первую партию ядерного топлива для исследовательского реактора ВВР-СМ Института ядерной физики Академии наук, сообщает корреспондент Sputnik.

Договоренности об этом были заключены в ноябре прошлого года, когда стороны подписали контракт на производство и поставку топлива для этого реактора.

Строящаяся атомная электростанция
Sputnik
Стало известно место строительства атомной электростанции в Узбекистане

"С 1959 года в Институте ядерной физики Академии наук Узбекистана работает исследовательский реактор ВВР-СМ. С момента ввода в эксплуатацию он обеспечивался ядерным топливом российского производства. В этом году ожидается поставка первой партии объемом 56 ТВС", — отметили в департаменте коммуникаций "Росатома".

Кроме того, в ноябре прошлого года был заключен меморандум о взаимопонимании между "Росатомом" и Академией наук. Этот документ фиксирует намерения сторон развивать сотрудничество по широкому кругу областей, связанных с практическим применением ядерных технологий и подготовкой кадров.

Стремление Узбекистана активно развивать программу мирного атома подтвердил и генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачев, посетивший накануне Ташкент и проведший переговоры с Шавкатом Мирзиёевым. По его словам, республика сейчас перезагружает работу своего исследовательского реактора и обсуждает с компанией возможность подготовки узбекских специалистов в России.

Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев.
© Sputnik / Алексей Никольский
Глава "Росатома" раскрыл детали переговоров с Мирзиёевым по АЭС
"Президент Узбекистана поставил задачу максимально готовить специалистов в России, а также сделать все, чтобы в республике в дальнейшем были созданы необходимые для этого условия. Поэтому мы всерьез обсуждали создание в Узбекистане филиала Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Кроме того, обсудили возможность подготовки узбекских специалистов в технической академии "Росатома", их стажировки на объектах госкорпорации", — рассказал он.

При этом главным проектом компании в Узбекистане станет строительство атомной электростанции в Навоийской области, состоящей из двух современных блоков поколения "3+" ВВЭР-1200. Проект по строительству похожей станции, которую "Росатом" возводит в Бангладеш, оценивается примерно в 13 миллиардов долларов, из которых 11,3 миллиарда предоставлены Россией в качестве государственного экспортного кредита.

Теги:
Росатом



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Глава министерства информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев. Архивное фото
    Барьер для экстремистов

    Министр информации и коммуникаций Кыргызстана Даурен Абаев прокомментировал введение регистрации мобильных телефонов.

  • Рынок Мехргон в Душанбе, архивное фото
    Таджикистан 2.0

    Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что сегодня Таджикистан выходит на новый уровень своего развития.

  • Женщина, закрывающая лицо рукой
    Дело в воспитании

    Глава Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Азербайджана рассказала о новых шагах по борьбе с домашним насилием.

  • ОАО Минский подшипниковый завод
    Цель поставлена

    Новая индустриализация и соблюдение макроэкономической стабильности - что обеспечит рост белорусской экономики, читайте в обзоре Sputnik.

  • Возгорание автомобиля в Сочи
    Закоротило

    В сети появилось видео с горящим такси: инцидент произошел в Адлере, автомобиль вспыхнул прямо на проезжей части.

  • Армянская атомная электростанция
    Еще мощнее

    На Армянскую АЭС доставили новую турбину – модернизация проводится с целью повышения мощности, экономичности и надежности станции.

  • Пакистанский кебаб в Риге
    Враг кебаба

    В Латвии продолжается противостояние между депутатом Сейма от Национального объединения и любителями кебабов.

  • Бармен разливает напитки, архивное фото
    Пьянству – бой!

    По сравнению с предыдущими годами количество алкоголя, потребляемого жителями Литвы, начало сокращаться.

  • Мальчик
    Один дома

    В Казахстане предложили запретить оставлять без присмотра детей до 12 лет – с такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка.

  • Глава министерства информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев. Архивное фото
    Барьер для экстремистов

    Министр информации и коммуникаций Кыргызстана Даурен Абаев прокомментировал введение регистрации мобильных телефонов.

  • Рынок Мехргон в Душанбе, архивное фото
    Таджикистан 2.0

    Директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин считает, что сегодня Таджикистан выходит на новый уровень своего развития.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
80-летний волонтер ЧМ-2018
Возраст — доброму делу не помеха: 80-летний волонтер готовится к ЧМ-2018
Кто получит самую большую зарплату
Где заплатят: рынок труда в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054