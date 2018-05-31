ВОЗ и Минздрав хотят полностью запретить курение в общественных местах

Во всемирный день отказа от курения в Ташкенте прошло совместное заседание Минздрава и представительства ВОЗ. Замглавы Минздрава сообщил, что к 2030 году планируется снизить потребление табака среди населения на 10%.

ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Число курильщиков в Узбекистане в ближайшие пятнадцать лет может сократиться почти на 32% за счет роста акцизов на производимые в стране сигареты и табачные изделия до 75%.

В четверг в Ташкенте прошло совместное мероприятие Министерства здравоохранения Узбекистана и представительства ВОЗ республики, приуроченное к отмечаемому 31 мая Всемирному дню без табака. В Узбекистане курение традиционных сигарет запрещено во всех закрытых общественных местах, за исключением специально отведенных мест и помещений для курения.

"По прогнозам, в течение 15 лет повышение уровня акцизов на сигареты (производимые в республике. – Ред.) до 75% против нынешних 15,86% позволит сократить распространенность курения на 31,6% в Узбекистане", — передает пресс-служба представительства ВОЗ в Узбекистане.

По данным организации, сегодня в Узбекистане с населением более 32,5 миллиона человек насчитывается 2,88 миллиона курильщиков. Более 1,44 миллиона из них подвергаются риску преждевременной смерти.

Первый заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев в свою очередь сообщил, что в рамках достижения национальных целей устойчивого развития до 2030 года республика планирует снизить уровень потребления табака на 10%. Планируется добиться полного запрета на курение во всех общественных местах и эффективно внедрять положения рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с курением, к которой Узбекистан присоединился в 2012 году.

Юсупалиев сообщил, что подготовлен законопроект, предусматривающий ограничение употребление кальяна и электронных сигарет в общественных местах. "В ближайшее время законопроект будет вынесен на общественное обсуждение", — добавил первый замминистра.