Национальная авиакомпания снизила стоимость билетов в Казань

"Узбекистон хаво йуллари" меняет уровень тарифов на билеты экономкласса с 1 июня.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. С 1 июня национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" снижает цены на билеты в Казань, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" с 01 июня 2018 года снижает уровни тарифов экономического класса на направлении Ташкент — Казань — Ташкент. Полеты выполняются два раза в неделю по вторникам и четвергам на комфортабельных авиалайнерах А320", — говорится в сообщении.

В конце мая авиакомпания также ввела дополнительный рейс в Самарканд и снизила стоимость билетов в Нью-Йорк.

Рейс в узбекистанский город вне обычного расписания отправится 5 июня из Ташкента в 14:05, а обратно пассажиры вернутся в 16:30. Полет выполнят на лайнере A320.

Ранее также сообщалось о намерениях правительства Узбекистана приватизировать национальную авиакомпанию. При этом другие крупные отрасли экономики — добыча золота и нефтяная промышленность — пока останутся под полным контролем государства.