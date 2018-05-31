Пусть всегда будет солнце: в Ташкенте отметят День защиты детей

Празднование продлится три дня, ряд мероприятий проведут в столичных парках под лозунгом о защите.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. С 31 мая по 2 июня в Ташкенте отметят День защиты детей, сообщает на странице хокимията города в социальной сети Facebook.

Ряд мероприятий под лозунгом "Забота о каждом ребенке" пройдет в парках столицы.

Для маленьких гостей организуют различные спортивные соревнования и игры, а также праздничную вечеринку.

Цель акции – формирование духовно и физически развитого поколения с высоким уровнем нравственности.

Кроме того, для детей в парках открывают книжные выставки и проводят художественные конкурсы.

"В честь Международного дня защиты детей будет устроено несколько праздничных мероприятий под лозунгом "Забота о каждом ребенке". Мероприятия состоятся: в парке "Локомотив"– 31 мая, в парке им. Гафура Гуляма – 1 июня и в парке "Ташкентленд"- 2 июня", - говорится в сообщении.

День защиты детей – ежегодный праздник, его отмечают с 1950 года. Решение о его проведении в 1949 году приняла Международная демократическая федерация женщин на специальной сессии.

Основная задача – это напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь и свободу.