Узбекистан изучает опыт специалистов системы ЖКХ Казани

Узбекистанцы ознакомились с работой Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, управляющих компаний, МУП "Водоканал" и теплоснабжающих организаций.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана ознакомилась с работой системы ЖКХ Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

"Мы изучили передовой опыт Казани, и он является одним из самых положительных в Российской Федерации", — подчеркнул заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Назиржон Назиров.

© Мэрия Казани Делегация Узбекистана перенимает опыт специалистов системы ЖКХ Казани

Представителей РУ в первую очередь интересовало, как в татарстанской столице обслуживают многоквартирный жилищный фонд. Кроме того, узбекистанцы изучили деятельность Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, управляющих компаний, МУП "Водоканал" и теплоснабжающих организаций.

"Мы наслышаны о том, как бурно сейчас развивается система ЖКХ в Узбекистане. Лет через 15 или раньше мы будем ездить к вам учиться", — отметил руководитель Исполнительного комитета Казани Денис Калинкин в ходе встречи с Назировым.

Узбекская сторона также пригласила посетить страну делегацию Татарстана.