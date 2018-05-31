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Делегация Узбекистана перенимает опыт специалистов системы ЖКХ Казани

Узбекистан изучает опыт специалистов системы ЖКХ Казани

© Мэрия Казани
Общество
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Узбекистанцы ознакомились с работой Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, управляющих компаний, МУП "Водоканал" и теплоснабжающих организаций.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Делегация Узбекистана ознакомилась с работой системы ЖКХ Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

"Мы изучили передовой опыт Казани, и он является одним из самых положительных в Российской Федерации", — подчеркнул заместитель министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана Назиржон Назиров.

Делегация Узбекистана перенимает опыт специалистов системы ЖКХ Казани
© Мэрия Казани
Делегация Узбекистана перенимает опыт специалистов системы ЖКХ Казани

Представителей РУ в первую очередь интересовало, как в татарстанской столице обслуживают многоквартирный жилищный фонд. Кроме того, узбекистанцы изучили деятельность Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, управляющих компаний, МУП "Водоканал" и теплоснабжающих организаций.

"Мы наслышаны о том, как бурно сейчас развивается система ЖКХ в Узбекистане. Лет через 15 или раньше мы будем ездить к вам учиться", — отметил руководитель Исполнительного комитета Казани Денис Калинкин в ходе встречи с Назировым.

Узбекская сторона также пригласила посетить страну делегацию Татарстана.

Теги:
Казань



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