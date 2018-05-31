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Города мира. Токио

В Японии создали Ассоциацию узбекской молодежи

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Учредительное собрание состоялось в посольстве республики в Токио, участникам показали фильм о традициях и ценностях узбекского народа.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. В Токио создали Ассоциацию узбекской молодежи, сообщает информационное агентство "Жахон".

Реконструкция трассы, архивное фото
© Sputnik / Игорь Агеенко
Япония безвозмездно передаст Узбекистану технику на 800 миллионов йен

На территории посольства Узбекистана в Японии состоялось учредительное собрание представителей узбекистанской молодежи, проживающих в этой стране.

Участникам рассказали о последних тенденциях политической и общественной жизни Узбекистана, об условиях формирования образованной и всесторонне развитой молодежи, а также показали фильм, посвященной традициям и ценностям узбекского народа.

По словам исследователя Университета Цукуба Софина Ибрагимова, создание этой организации очень актуально, так как проблема коммуникации узбекистанцев  за рубежом стоит очень остро.

"Подобные инициативы, во-первых, позволяют нам поддерживать контакты друг с другом, а во-вторых, определить тот формат, в котором можно эффективно работать и сотрудничать в самых разных сферах – экономика, культура, академический обмен и прочие", - отметил он.

Накануне Ташкент подписал с Токио ноты о безвозмездной передаче Японией техники для проведения дорожно-ремонтных работ на 800 миллионов йен. Устройства производства японской компании Sakai Heavy Industries Ltd используют для ремонта дорог в поселках, кишлаках и аулах Джизакской, Хорезмской и Сырдарьинской областях.

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Теги:
ассоциация, молодежь, Япония



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