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Проект делового центра Tashkent City

Tashkent City построят за 4 года

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Общество
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Проект разделили на два этапа, первый из них планируют завершить через 2,5 года.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Строительство Международного делового центра (МДЦ) Taskent City власти и инвесторы планируют завершить за 4 года, сообщает пресс-служба проекта.

Все работы разделили на два этапа. Возведение конгресс-холла с гостиницей и жилыми зданиями планируется завершить за 2,5 года.

Приоритет – конгресс-холл, там уже закладывают фундамент.

Жителей всех домов, которые готовятся под снос, обещают оперативно обеспечить жильем. Инвесторы приступили к детальному проектированию зданий и инфраструктуры на выделенных участках.

Кроме того, на территории МДЦ появятся жилые комплексы с подземными парковками, детский сад, школа и СПА-центры, торговый и финансовый центры.

Также там построят пешеходную улицу, окруженную малоэтажными зданиями.

"Сердцем проекта станет зеленый парк, который будет открыт не только для резидентов МДЦ Tashkent City, но и для всех жителей и гостей столицы. В данный момент началась работа по созданию концепции парковой зоны и участков общего пользования в целом. Концепция включит в себя не только ландшафтный дизайн, но в первую очередь план по использованию территории с учетом сложившихся традиций Ташкента", - уточняется в сообщении.

С идеей строительства масштабного делового центра в столице выступил президент Шавкат Мирзиёев в ходе своей предвыборной кампании. В начале мая на унитарном предприятии сменился глава, этот пост покинул Джахонгир Артыкходжаев, а назначили Шерзода Хидоятова.

Теги:
Президент, инвестпроекты, Крупномасштабное строительство



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