Экс-министра Улюкаева отправили в колонию

Администрация учреждения должна не позднее чем через 10 дней уведомить родственников о прибытии.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Бывшего главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева этапировали в колонию, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Суд отправил экс-министра Алексея Улюкаева в колонию на 8 лет

Когда он прибудет на место отбывания наказания, администрация учреждения должна будет не более чем через 10 дней уведомить об этом одного из родственников по выбору осужденного.

Номер колонии не уточняется. Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной палаты Иван Мельников сообщал журналистам, что этим местом может оказаться Иркутская исправительная колония №3.

Также, предположительно, Улюкаев может оказаться в одном месте заключения с Никитой Белых.

В конце декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина.

В начале апреля Мосгорсуд подтвердил приговор, но исключил в его отношении запрет работать чиновником после освобождения.