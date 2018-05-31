Национальность отменить: узбеки предложили убрать графу из паспорта

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. На портале коллективных обращений "Менинг фикрим" появилось голосование об исключении из паспорта узбекистанцев графы "национальность".

"Данное предложение создано, чтобы еще больше укрепить и сплотить народ нашей страны, чтобы каждый гражданин считал себя одним целым, одной нацией. И это непременно отразится в строительстве общего будущего для всех нас. Прошу уделить внимание в ряде документов о "национальности", принятой в нашей стране", — написал создатель опроса.

По его словам, во многих зарубежных государствах эта графа содержит в себе иное значение или контекст, так как слово "национальность" понимается как принадлежность к гражданскому обществу страны, а не этносу.

Граждане Узбекистана – одна нация, но при этом они являются частью определенного этноса, считает он.

Автора петиции в комментариях поддержали четыре человека. Они также предлагают исключить графу "национальность" не только из паспорта, но и из других документов.

С 1 июля 2018 года в Узбекистане перестанут признавать паспорта, не содержащие биометрических данных.