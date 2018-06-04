Для исправления ситуации правоохранители приняли решение применить кардинальные меры, а не ограничиваться разовыми акциями. Для постоянного контроля за ситуацией теперь здесь установлена будка Патрульно-постовой службы, где круглосуточно дежурят сотрудники.
Родители вместе с детьми участвовали в различных мастер-классах.
Чемпионат мира по футболу — 2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Глава Минюста республики Руслан Давлетов избран президентом Федерации баскетбола Узбекистана.
Лучшие танцоры получили призы от жюри конкурса.
Комитет женщин помог семье обратно перебраться в Джизакскую область и обеспечил женщину работой.
Запущен новый мегапроект Управления мусульман Узбекистана – интернет-телеканала “Muslim ТV”
"Фонду благоустройства и повышения благосостояния Самаркандской области" выделили 50 миллионов долларов
Созданная на основе международных норм и принципов правовая база способствует укреплению гарантий защиты.
На видео Каримов и Мирзиёев изучают план строительства новых объектов на территории столицы.
Гостей порадовали гирлянды из флагов и веселая музыка, украшения из воздушных шаров и выставка экзотических птиц.
Жители Узбекистана смогут обратиться в организации по месту прописки и в областные организации.
Филиал или совместный с узбекской стороной факультет ВГИК по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере кинематографии может быть открыт в 2020/2021 учебном году.
На счету конструкторского бюро ландшафтный дизайн парка "Зарядье", благоустройство 150 московских улиц и другие проекты.
Он дал указания по строительству современных центров, обеспечению благополучия и мирной жизни для населения.
Ранее Тохир Арипов занимал пост начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка.
В Главном управлении внутренних дел состоялось совещание, на котором приняли решение о введении эксперимента.
Сегодня строительные работы активно ведутся в семи лотах, специалисты завершили установку монолитных конструкций.
Цель строительства путепровода – создание условий для развития Чарвака и Чимгана, а также облегчение движения по самым загруженным частям города.
Президент посетил будущий многофункциональный спортивный комплекс на пересечении улиц Афросиаб и Бешегоч.