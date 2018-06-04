Для исправления ситуации правоохранители приняли решение применить кардинальные меры, а не ограничиваться разовыми акциями. Для постоянного контроля за ситуацией теперь здесь установлена будка Патрульно-постовой службы, где круглосуточно дежурят сотрудники.