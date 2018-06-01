В Намангане установили пешеходные переходы в 3D-формате

Издалека они выглядят как объемные преграды из белых блоков, водители вынуждены притормаживать.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. В Намангане установили объемные пешеходные переходы в 3D-формате, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков В Ташкенте начали установку первых светофоров с таймером

На расстоянии они выглядят как преграды из белых блоков, поэтому водители вынуждены перед ними притормаживать.

В местах установки новых переходов создается впечатление, что "зебра" висит над землей, в результате водитель видит ее издалека, снижает скорость и пешеходы могут спокойно переходить проезжую часть. Эффект достигается благодаря нанесению разметки в трехмерном формате.

По словам автора проекта, начальника отделения дорожного контроля Управления безопасности дорожного движения по области Элмурода Комилова, изначально проект был представлен на бумаге, руководство одобрило и было решено реализовать инициативу сначала в виде эксперимента.

Эксперимент реализуют на улицах Оромгох и Нодим Намангоний, он позволит увеличить безопасность на дорогах.

Ранее сообщалось о тестировании другого вида мер безопасности – в Ташкенте инспекторы Дорожно-патрульной службы начали работать с нательными камерами наблюдения. Устройства прикрепляются к одежде и позволяют производить съемку в отсутствие уличных регистраторов и видеокамер.