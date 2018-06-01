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Процесс производства сигарет.

Начал действовать "спортивный сбор" для производителей водки и сигарет

© Sputnik / Руслан Кривобок
Общество
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал соответствующее постановление в марте 2018 года.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Производители водки и сигарет с 1 июня начнут выплачивать сборы на развитие спорта в Узбекистане, средства будут направляться в фонд развития при Министерстве физической культуры и спорта.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соответствующее постановление в марте 2018 года.

Алкогольная продукция в одном из магазинов
© Sputnik / Сергей Пятаков
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В соответствии с документом, производители пива будут выплачивать продукции 2 тысячи сумов (0,25 доллара), а производители водки — 5 тысяч сумов (0,62 доллара) с одного декалитра продукции, производители табачной продукции — 1 тысячу сумов (0,12 доллара) за тысячу сигарет.

Постановлением также были определены и другие источники формирования средств фонда: средства госбюджета, спонсорские средства, часть средств, поступающих за проведение аттестации и выдачу разрешений на занятие тренерской деятельностью, а также паспортизацию физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

Мирзиёев также поручил создать в Ташкенте свободную экономическую зону "Спорт". На ее территории планируется организовать совместные предприятия по производству спортивной одежды, инвентаря и оборудования с привлечением ведущих мировых производителей.

Теги:
водка, сигареты, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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