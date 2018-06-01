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Шавкат Мирзиёев: если повысим доверие бизнеса, полностью задействуем интеллект и трудолюбие нашего народа, экономика будет стабильно развиваться.

Мирзиёев поручил издать книгу о вкладе Узбекистана в победу над фашизмом

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Глава Узбекистана для подготовки издания поручил провести сбор и изучение соответствующих исторических документов, хранящихся в архивах и музеях республики и зарубежных стран, а также в личных архивах у населения.

ТАШКЕНТ, 1 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал распоряжение о подготовке и издании в 2020 году книги-альбома, посвященного достойному вкладу народа страны в победу над фашизмом во Второй мировой войне, текст документа опубликован в местной прессе.

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Мирзиёев одобрил предложение ряда министерств и ведомств "о подготовке и издании книги-альбома, посвященного достойному вкладу народа Узбекистана в победу над фашизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщине этого исторического события, которая будет отмечаться в 2020 году", — указывается в тексте документа.

"К сожалению, до настоящего времени не было издано целостных научно-исторических книг или сборников документов, всесторонне отражающих, какие трудности пришлось пережить народу Узбекистана в годы той кровавой войны, его огромный вклад в достижение победы над фашизмом", — говорится в преамбуле документа.

Глава Узбекистана, в частности, поручил оргкомитету по подготовке альбома провести сбор и изучение соответствующих исторических документов, хранящихся в архивах и музеях республики и зарубежных стран, а также в личных архивах у населения.

В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести. На территории республики было сформировано 15 дивизий и бригад. За годы войны 120 тысяч узбекистанцев стали орденоносцами и были награждены медалями, 338 человек удостоены звания Героя Советского Союза, 82 солдата и офицера стали полными кавалерами Ордена Славы. В годы войны Узбекистан спас от голода и смерти более полутора миллионов эвакуированных людей. Среди них почти 300 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Белоруссии, Польши и Украины.

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В короткие сроки Узбекистан стал одним из центров оборонной промышленности. Кроме переориентации своего производства на изготовление вооружения и военной техники, сюда было эвакуировано свыше 100 промышленных предприятий, таких, как "Ленинградский завод текстильных машин", "Ростсельмаш", "Красный Аксай", "Сталинградский химкомбинат", московские заводы "Подъемник", "Электростанок" и многие другие.

Теги:
фашизм, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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