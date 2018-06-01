Свыше 200 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту с момента открытия

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. С момента открытия Крымского моста по нему проехали свыше 200 тысяч автомобилей, сообщает РИА Новости.
Среди них – около 1,6 тысячи рейсовых и заказных автобусов.
Всего в мае в сторону Крыма проехали 111 тысяч транспортных средств, в сторону Тамани – около 102 тысяч.
Больше всего трафика приходится на четверг и пятницу, поток увеличивается с приближением выходных и в субботу-воскресенье.
По данным ФКУ Упрдор "Тамань", которое считается заказчиком строительства, движение продолжается в штатном режиме.
Напомним, что 15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение запустили на следующий день.
Крымский мост – крупнейшее в Европе сооружение, его протяженность составляет 19 километров. Стоимость строительства составила 6,9 миллиарда рублей. Пропускная способность перехода – 47 пар поездов в сутки и 40 тысяч автомобилей.