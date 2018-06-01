16:24 01 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 32°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства ледового дворца “Хумо Арена”

Лед круглый год: Мирзиёев осмотрел строящийся дворец спорта "Хумо Арена"

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
47040

Президент посетил будущий многофункциональный спортивный комплекс на пересечении улиц Афросиаб и Бешегоч.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства ледового дворца "Хумо Арена", сообщает пресс-служба.

Многофункциональный спортивный комплекс будет располагаться на пересечении улиц Афросиаб и Бешегоч в Ташкенте, строительство началось в феврале 2017 года.

Арена будет работать в трех режимах – ледовом, спортивном и концертном. Для посетителей создадут современные и комфортные условия для тренировок по хоккею, фигурному катанию, футзалу, волейболу, боксу, курашу, фехтованию, тхэквондо.

"Глава государства ознакомился с ходом строительства. Он отметил, что данное сооружение имеет огромное социальное значение, необходимо сделать так, чтобы комплекс функционировал круглый год. Дал поручения по формированию спортивных команд на базе комплекса, организовать предприятие по выпуску спортивной одежды и инвентаря", - говорится в сообщении.

Кроме того, в здании будут проводить выставки и конференции.

По плану комплекс должны сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Ранее Шавкат Мирзиёев также осмотрел новый аэродром в Кибрайском районе. Он подчеркнул, что аэропорт должен отражать гостеприимство узбекистанского народа и призвал уделить особое внимание озеленению территории.

По теме

Мирзиёев: новый аэропорт должен отражать наше гостеприимство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Участок белорусско-украинской границы вне пунктов пропуска, архивное фото
    Граница на замке

    Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Брестскую область, чтобы ознакомится с положением дел по обеспечению безопасности границ Беларуси.

  • Ираклий Тужба
    Уже не остановить

    Процесс признания независимости Абхазии носит необратимый характер, и с этим придется смириться Грузии и Западу, заявили в МИД республики.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

  • Тирасполь
    Путь к решению

    Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты.

  • Корреспондент Sputnik Эстония облачилась в рыцарские доспехи
    Рыцари XXI века

    Основатель рыцарского клуба в Таллинне рассказал Sputnik Эстония, как проходит подготовка к турнирам, легко ли быть рыцарем и сколько может весить полная экипировка.

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Мемориальная мечеть
Угостили по-узбекски: в "Шатре Рамадана" в Москве прошел вечер Узбекистана
Встреча Сергея Лаврова и Ким Чен Ына в КНДР
Теплый привет из Северной Кореи: как прошла встреча Лаврова и Ким Чен Ына
Как определить ребенка в детский сад
Как устроить ребенка в детский сад: пошаговая инструкция

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054