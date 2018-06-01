Лед круглый год: Мирзиёев осмотрел строящийся дворец спорта "Хумо Арена"

Президент посетил будущий многофункциональный спортивный комплекс на пересечении улиц Афросиаб и Бешегоч.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства ледового дворца "Хумо Арена", сообщает пресс-служба.

Многофункциональный спортивный комплекс будет располагаться на пересечении улиц Афросиаб и Бешегоч в Ташкенте, строительство началось в феврале 2017 года.

Арена будет работать в трех режимах – ледовом, спортивном и концертном. Для посетителей создадут современные и комфортные условия для тренировок по хоккею, фигурному катанию, футзалу, волейболу, боксу, курашу, фехтованию, тхэквондо.

"Глава государства ознакомился с ходом строительства. Он отметил, что данное сооружение имеет огромное социальное значение, необходимо сделать так, чтобы комплекс функционировал круглый год. Дал поручения по формированию спортивных команд на базе комплекса, организовать предприятие по выпуску спортивной одежды и инвентаря", - говорится в сообщении.

Кроме того, в здании будут проводить выставки и конференции.

По плану комплекс должны сдать в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Ранее Шавкат Мирзиёев также осмотрел новый аэродром в Кибрайском районе. Он подчеркнул, что аэропорт должен отражать гостеприимство узбекистанского народа и призвал уделить особое внимание озеленению территории.