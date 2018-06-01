Президент ознакомился с проектом развязки на Ахангаранском шоссе

Цель строительства путепровода – создание условий для развития Чарвака и Чимгана, а также облегчение движения по самым загруженным частям города.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом трехуровневой транспортной развязки в Ташкенте, сообщает пресс-служба.

Путепровод построят на пересечении улиц Ахангаран и Махтумкули, цели проекта – облегчение движения по загруженным частям города, удобство водителей, а также развитие Чарвака и Чимгана.

По расчетам специалистов, новая дорога сократит путь до Чарвака на 22 километра, сегодня туда ведет всего одна дорога – через Чирчик. В сезон отдыха она становится слишком перегруженной.

Кроме того, между Ахангаранским шоссе и улицей Паркент будет построен тоннель, улицы Махтумкули и Темура Малика свяжет путепровод.

"Ахангаранское шоссе, улицы Паркент и Темура Малика являются одними из самых загруженных в столице. После строительства улицы Махтумкули через Ташкентский механический завод движение транспорта на этих дорогах стало еще более интенсивным", - отмечается в сообщении.

Также Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами по строительству линии надземного метро вдоль Ахангаранского шоссе.

В мае на развязке также возвели временные дороги, они нужны, чтобы избежать пробок на время строительство. После специалисты приступят к возведению первого или нижнего уровня путепровода.

Ранее в пятницу Мирзиёев также осмотрел строительство нового аэропорта в Кибрайском районе и ледового дворца "Хумо Арена".

Всего в ближайшие годы в Ташкенте планируют возвести 22 транспортные развязки, они призваны разгрузить плотный городской трафик.