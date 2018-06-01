Компании из Великобритании и Германии инвестируют в Tashkent City 

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Международные компании из Великобритании, Южной Кореи и Германии намерены инвестировать в строительство Tashkent City, сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент осмотрел проект строительства Tashkent-City

На сегодня по проекту крупного бизнес-центра выполнены песчаные работы в 42 тысячи кубометров и завершена установка монолитных конструкций подземной части. Строительство активно ведется в семи лотах.

Президент Узбекистана посетил этот участок и дал указания по улучшению качества строительства. Он провел беседы с инженерами, строителями и иностранными специалистами, а также отметил необходимость создания в конгресс-холлах и гостинице всех условий для проведения международных мероприятиях.

Также, по мнению Шавката Мирзиёева, при оформлении конференц-залов необходимо использовать элементы национального стиля.

"Большой интерес к участию в этом перспективном проекте выражают и иностранные инвесторы. Административным советом "Tashkent City" подтверждено сотрудничество с почти 10 инвесторами. В их числе крупные строительные компании Великобритании, Германии, Южной Кореи и других стран", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что строительство Tashkent City планируют завершить за 4 года. Проект разделили на два этапа, первый из них планируют завершить через 2,5 года.

Все строительство будет стоить более миллиарда долларов. Современный центр расположится на территории площадью 80 гектаров между улицами Навои Олмазор, Фурката и Ислама Каримова. Там возведут торговые комплексы, бизнес-центр, офисы, гостиницы и конгресс-холл.