В Ташкенте уголовные дела переведут в электронный формат

В Главном управлении внутренних дел состоялось совещание, на котором приняли решение о введении эксперимента.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Ташкенте создали рабочую группу по внедрению системы "Электронное уголовное дело", сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

На этой неделе в Главном управлении внутренних дел города прошло совещание, в ходе которого ответственные сотрудники Следственного управления, Генпрокуратуры, Центра внедрения ИКТ Бюро принудительного исполнения обсудили поэтапное внедрение пилотного проекта.

Специалисты подробно разъяснили основное преимущество цифровизации – упрощение порядка дознания, процедуры сбора доказательств, проведения экспертизм и исполнения судебных решений.

Кроме того, перевод уголовных дел в электронные существенно сократит сроки расследования и в целом оптимизирует уголовные процессы.

Сотрудники правоохранительных органов надеются повысить качество работы и снизить до минимума случаи фальсификации.

"По результатам апробирования пилотного проекта, в срок до 1 октября 2019 года, будут внесены предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части электронного производства по уголовным делам", - уточняется в сообщении.

В середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о внедрении электронных уголовных дел в Узбекистане. Пилотные проекты попробуют реализовать в двух районах Ташкента - Яккасарайском и Мирабадском.