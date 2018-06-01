19:29 01 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 33°C
Прямой эфир
  • EUR9299.32
  • RUB127.57
  • USD7982.25
Поиск
Мужчина работает за компьютером

В Ташкенте уголовные дела переведут в электронный формат

CC0 / Pixabay
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0

В Главном управлении внутренних дел состоялось совещание, на котором приняли решение о введении эксперимента.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. В Ташкенте создали рабочую группу по внедрению системы "Электронное уголовное дело", сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

ГУВД города Ташкента приступило к тестированию так называемых body camera
© Фото: ГУВД Ташкента
Дорожные инспекторы в Ташкенте начали тестировать нательные камеры наблюдения

На этой неделе в Главном управлении внутренних дел города прошло совещание, в ходе которого ответственные сотрудники Следственного управления, Генпрокуратуры, Центра внедрения ИКТ Бюро принудительного исполнения обсудили поэтапное внедрение пилотного проекта.

Специалисты подробно разъяснили основное преимущество цифровизации – упрощение порядка дознания, процедуры сбора доказательств, проведения экспертизм и исполнения судебных решений.

Кроме того, перевод уголовных дел в электронные существенно сократит сроки расследования и в целом оптимизирует уголовные процессы.

Сотрудники правоохранительных органов надеются повысить качество работы и снизить до минимума случаи фальсификации.

"По результатам апробирования пилотного проекта, в срок до 1 октября 2019 года, будут внесены предложения по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части электронного производства по уголовным делам", - уточняется в сообщении.

В середине мая президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о внедрении электронных уголовных дел в Узбекистане. Пилотные проекты попробуют реализовать в двух районах Ташкента - Яккасарайском и Мирабадском.

Теги:
Расследование преступлений, цифровые технологии, Прокуратура



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Благотворительная акция #СолнечноеЛето
    "Солнечное лето"

    Информационное агентство и радио Sputnik Азербайджан организовало акцию специально к Международному дню защиты детей.

  • Участок белорусско-украинской границы вне пунктов пропуска, архивное фото
    Граница на замке

    Александр Лукашенко направится с рабочим визитом в Брестскую область, чтобы ознакомится с положением дел по обеспечению безопасности границ Беларуси.

  • Ираклий Тужба
    Уже не остановить

    Процесс признания независимости Абхазии носит необратимый характер, и с этим придется смириться Грузии и Западу, заявили в МИД республики.

  • Вручение международной премии Персона года 2009
    Слухи о преемнике

    По информации российских СМИ, Драмтеатр имени Джигарханяна может возглавить актер и режиссер Сергей Газаров (армянин по национальности).

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Давайте говорить!

    Проблемы двусторонних отношений России и Латвии всегда решались и будут решаться дипломатическим путем, заявил российский посол в республике.

  • Эмблема военных учений Perkuno griausmas 2018 (Гром Перкунаса – 2018)
    Репетиция войны

    В Литве начинаются крупнейшие национальные военные учения в истории страны "Гром Перкунаса – 2018" с участием 9 тысяч военнослужащих.

  • Тирасполь
    Путь к решению

    Майский раунд переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" в Риме был продуктивным и принес конкретные результаты.

  • Корреспондент Sputnik Эстония облачилась в рыцарские доспехи
    Рыцари XXI века

    Основатель рыцарского клуба в Таллинне рассказал Sputnik Эстония, как проходит подготовка к турнирам, легко ли быть рыцарем и сколько может весить полная экипировка.

  • Генерал Владимир Шаманов
    Поймать Саакашвили

    Генерал Владимир Шаманов выразил сожаление, что российские военные не воспользовались возможностью задержать Саакашвили во время войны в Южной Осетии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Джентльмены предпочитают блондинок: белокурые красавицы сводят мир с ума
СПУТНИК_Жителям Крыма показали корабли, охраняющие морские рубежи в районе Крыма
Под надежной защитой: как охраняется Крымский мост
Как определить ребенка в детский сад
Как устроить ребенка в детский сад: пошаговая инструкция

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054