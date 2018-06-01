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Кого назначили на должность замминистра внутренних дел

Sputnik / Алексей Дружинин
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (194)
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Ранее Тохир Арипов занимал пост начальника Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Заместителем министра внутренних дел Узбекистана стал полковник Тохир Арипов, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее он работал начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД.

"Согласно постановлению президента Республики Узбекистан ПП-3757 от 31 мая 2018 года, полковник Арипов Тохир Тулкинович назначен  заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан", - говорится в сообщении на сайте.

В апреле-мае в Министерстве внутренних дел прошли кадровые перестановки.

Подполковника Тасбаева Азата Дамировича назначили начальником управления собственной безопасности МВД Узбекистана,  начальником Управления внутренних дел Навоийской области стал полковник Турсунов Рустам Рахмонович, а то же ведомство в Джизакской области возглавил генерал-майор Кодиров Гайрат Тоирович.

Кроме того, начальником Медицинского управления МВД Узбекистана стал Нишанов Шухрат Юсупович.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (194)

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Теги:
Правоохранительные органы, назначение, министерство



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