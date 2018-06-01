Кого назначили на должность замминистра внутренних дел

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Заместителем министра внутренних дел Узбекистана стал полковник Тохир Арипов, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее он работал начальником Главного управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка МВД.

"Согласно постановлению президента Республики Узбекистан ПП-3757 от 31 мая 2018 года, полковник Арипов Тохир Тулкинович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Узбекистан", - говорится в сообщении на сайте.

В апреле-мае в Министерстве внутренних дел прошли кадровые перестановки.

Подполковника Тасбаева Азата Дамировича назначили начальником управления собственной безопасности МВД Узбекистана, начальником Управления внутренних дел Навоийской области стал полковник Турсунов Рустам Рахмонович, а то же ведомство в Джизакской области возглавил генерал-майор Кодиров Гайрат Тоирович.

Кроме того, начальником Медицинского управления МВД Узбекистана стал Нишанов Шухрат Юсупович.