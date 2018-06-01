Президент встретился с активистами махалли в Чиланзарском районе

Он дал указания по строительству современных центров, обеспечению благополучия и мирной жизни для населения.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с активистами махалли Тирсакобод Чиланзарского района Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.

Он ознакомился с жизнью махалли, дал указания по строительству современных центров, обеспечению благополучия и мирной жизни для населения.

В махалле Тирсакобод на сегодня расположено девять многоэтажных домов и 864 домовладения, проживают около 5,2 тысячи человек.

"В соответствии с Указом главы государства "О мерах по дальнейшему совершенствованию института махалли" от 3 февраля 2017 года большие преобразования происходят и в этой махалле. Ремонтируются дороги и дома, возводятся социальные объекты", - уточняется в сообщении.

Ранее Шавкат Мирзиёев также ознакомился с проектом строительства развязки на Ахангаранском шоссе, с ходом работ по возведению ледового дворца "Хумо Арена", который в перспективе будет работать круглый год, а также обсудил со специалистами процесс строительства бизнес-центра Tashkent City.