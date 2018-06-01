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Дружба народов вернулась в Ташкент, или Второе дыхание прошлого

Проектировщик "Зарядья" благоустроит улицы Ташкента

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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На счету конструкторского бюро "Стрелка" ландшафтный дизайн парка "Зарядье", благоустройство 150 московских улиц и другие проекты.

ТАШКЕНТ, 1 июн — Sputnik. Российское конструкторское бюро "Стрелка" займется реконструкцией общественных пространств Ташкента.

В пятницу гендиректор "Стрелки" Денис Леонтьев представил президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву концепцию обновленных общественных пространств столицы республики, подготовленную в сотрудничестве с администрацией Ташкента, сообщается на странице бюро в Facebook.

Парк Зарядье
© Sputnik / Григорий Сысоев
Парк "Зарядье"
Как указывается в нем, пилотной территорией проекта, получившего название "Ташкент любит тебя", станет проспект Амира Темура. На улице расширят тротуары и выделят велодорожки. На перекрестках организуют общественные пространства со стрит-ритейлом и местами отдыха. Кроме того, на проспекте высадят боле 400 новых деревьев.

"Обновленный проспект станет образцом для дальнейшего преобразования города", — говорится в сообщении.

Как отмечается в нем, реконструкцию проспекта планируется провести до конца года. 

Ранее на основе экономического и культурного анализа территории КБ Стрелка разработала функциональную модель "Зарядья" — первого парка, открывшегося в столице за 70 лет.

Теги:
парк, Ташкент, Узбекистан



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