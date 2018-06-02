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Отснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм.

Знаменитый ВГИК может открыть филиал в Узбекистане

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Филиал или совместный с узбекской стороной факультет ВГИК по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере кинематографии может быть открыт в 2020/2021 учебном году.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Одно из самых известных в мире образовательных учреждений в сфере кинематографии — Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова (ВГИК) может открыть свой филиал в Узбекистане, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Это предусмотрено проектом постановления главы государства о дополнительных мерах по совершенствованию национальной киноиндустрии.

Документ предусматривает, что филиал или совместный с узбекской стороной факультет ВГИК по подготовке высококвалифицированных кадров в сфере кинематографии может быть открыт в 2020/2021 учебном году.

Планируется, что здесь будут преподавать специалисты, прошедшие подготовку на высших курсах и ассистентуре-стажировке ВГИК, а также российские специалисты, которые будут проводить регулярные мастер-классы.    

Кроме того, узбекская сторона уже в этом учебном году намерена начать отправлять одаренных выпускников Государственного института искусств и культуры на обучение на высших курсах "Кино и телевидение" ВГИК. К ним смогут присоединиться и другие специалисты сферы со степенью бакалавра, предварительно прошедшие отбор в институте по направлениям "Исполнительный продюсер" и "Кинорежиссура и кинодраматургия".

Еще одно направление для сотрудничества — организация, начиная с 2019/2020 учебного года, учебы для одаренных выпускников профильных направлений бакалавриата Государственного института искусств и культуры в ассистентуре-стажировке ВГИК по специальностям "Драматургия" и "Режиссура аудиовизуальных искусств".

Национальное агентство "Узбеккино" совместно с профильными министерствами должно до 1 октября 2018 года провести переговоры с ВГИК по всем этим направлениям будущего партнерства.

Не останется в стороне и развитие собственной профильной образовательной базы. Для этого уже в 2018/2019 учебном году планируется открыть факультет "Искусство кино" в Государственном институте искусств и культуры по направлениям образования "Кинодраматург" и "Кинорежиссер". Новому факультету передадут здание Мирзо-Улугбекского технологического профессионального колледжа.

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Теги:
Образовательные учреждения, Образование, киноиндустрия



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