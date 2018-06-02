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Многофункциональный центр предоставления госуслуг

Справки об отсутствии судимости будут выдавать в Центрах госуслуг

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Жители Узбекистана смогут обратиться в организации по месту прописки и в областные организации.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. С 1 июня справки о наличии или отсутствии судимости граждане Узбекистана смогут получить в Центрах государственных услуг, сообщает портал “Новости Узбекистана”.

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В Ташкенте стало проще обменять водительские удостоверения

Жители городов и районов обратятся за документом в центр при Управлении юстиции по месту прописки или в областные центры.

Кроме того, граждане смогут подать заявку в “Единый портал интерактивных государственных услуг” – заполнить анкету в электронной форме и направить на адрес my2.gov.uz.

Ранее сообщалось, что Центры госуслуг также облегчили обмен водительских прав. С середины мая три учреждения в Юнусабадском, Учтепинском и Мирабадском районах Ташкента предоставляют такую услугу. Режимы работы: с 9:00 до 18:00.

Кроме того, права можно обменять в четырех межрайонных регистрационно-экзаменационных отделениях (МРЭО) и одном регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО).

Теги:
права, Социальные услуги, справки



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