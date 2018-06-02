В прошлом о будущем: уникальное видео совместной работы Каримова и Мирзиёева

На видео Каримов и Мирзиёев изучают план строительства новых объектов на территории столицы.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Сети появилась видеозапись, сделанная еще в 2016 году, на которой первый президент Узбекистана Ислам Каримов обсуждает будущий облик Ташкента с Шавкатом Мирзиёевым.

Каримов и Мирзиёев изучают план строительства новых объектов на территории столицы, передает UzNews.

Отметим, что нынешний президент Шавкат Мирзиёев, как и его предшественник, уделяет огромное внимание вопросам развития культуры градостроительства, озеленения территорий массивов и улучшения условий жилья граждан.

Напомним, Ислам Каримов бессменно возглавлял республику свыше 25 лет. Первый президент скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет вследствие перенесенного им инсульта, приведшего к необратимым изменениям головного мозга и полиорганной недостаточности.

Он был похоронен на своей родине в Самарканде. 4 декабря 2016 года в Узбекистане прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиёев, занимавший пост премьер-министра.