Гостей порадовали гирлянды из флагов и веселая музыка, украшения из воздушных шаров и выставка экзотических птиц.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Российском центре науки и культуры в Ташкенте 1 июня отметили День защиты детей, сообщает пресс-служба организации.

© Пресс-служба Россотрудничества В Россотрудничестве отметили День защиты детей

Руководитель представительства в Республике Узбекистан выступил с приветственным словом. Он поздравил собравшихся с праздником и пожелал детям расти здоровыми, умными и красивыми.

Кроме того, юные актеры из детского сада “Маленький гений” показали спектакль, исполнили танцы народов мира и читали стихи.

“Гостей радовали: веселая детская музыка, украшения из воздушных шаров, гирлянды из флагов, выставка экзотических птиц, животных и рыб, вкусные угощения, шоколадный фонтан и, конечно, веселые конкурсы”, - уточняется в сообщении.

В конце вечера дети поучаствовали в играх, викторинах и состязаниях.

Развлекали ребят веселые аниматоры – Человек-паук и сказочные герои любимых мультфильмов.

День защиты детей – один из самых старых международных праздником, он отмечается с 1950-х годов. Смысл даты – напомнить обществу о правах несовершеннолетних на жизнь и свободу.