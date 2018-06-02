На шести языках: в ООН обсудили запрет на детский труд в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке распостранили документ на шести языках, посвященный мерам по обеспечению трудовых прав граждан Узбекистана, сообщает информационное агентство “Жахон”.
Как отмечается в документе, созданная на основе принципов и норм международного права нормативно-правовая база республики способствует укреплению гарантий защиты граждан.
За принуждение детей к труду в какой-либо форме в Узбекистане введена административная ответственность.
“Будучи членом Международной организации труда (МОТ), Узбекистан ратифицировал 14 конвенций, включая те, которые предусматривают недопущение детского и принудительного труда. Положения этих документов отражены в Конституции страны, закрепившей право каждого на труд, свободный выбор работы, справедливые условия труда, защиту от безработицы и запрет на принудительный труд”, - говорится в сообщении.
Также в стране работает координационный совет по вопросам детского и принудительного труда, реализуется комплекс мер по запрету, проводятся встречи, семинары и конференции.
Накануне во всем мире отмечали День защиты детей. Цель праздничных мероприятий – напомнить взрослым о правах ребенка на жизнь и свободу.