На шести языках: в ООН обсудили запрет на детский труд в Узбекистане

Созданная на основе международных норм и принципов правовая база способствует укреплению гарантий защиты.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке распостранили документ на шести языках, посвященный мерам по обеспечению трудовых прав граждан Узбекистана, сообщает информационное агентство “Жахон”.

Как отмечается в документе, созданная на основе принципов и норм международного права нормативно-правовая база республики способствует укреплению гарантий защиты граждан.

За принуждение детей к труду в какой-либо форме в Узбекистане введена административная ответственность.

“Будучи членом Международной организации труда (МОТ), Узбекистан ратифицировал 14 конвенций, включая те, которые предусматривают недопущение детского и принудительного труда. Положения этих документов отражены в Конституции страны, закрепившей право каждого на труд, свободный выбор работы, справедливые условия труда, защиту от безработицы и запрет на принудительный труд”, - говорится в сообщении.

Также в стране работает координационный совет по вопросам детского и принудительного труда, реализуется комплекс мер по запрету, проводятся встречи, семинары и конференции.

Накануне во всем мире отмечали День защиты детей. Цель праздничных мероприятий – напомнить взрослым о правах ребенка на жизнь и свободу.