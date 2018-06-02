В Самарканде отремонтируют дороги и построят переходы

"Фонду благоустройства и повышения благосостояния Самаркандской области" выделили 50 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. В Самарканде руководители коммунальных служб города и председатели схода граждан махаллей обсудили на собрании благоустройство региона в социально-инженерной и дорожной инфраструктуре, сообщает портал "Новости Узбекистана".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Проектировщик "Зарядья" благоустроит улицы Ташкента

Руководил заседанием хоким области Туробжон Джураев.

В марте президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев организовал "Фонд благоустройства и повышения благосостояния Самаркандской области", региону выделили 50 миллионов долларов для уровня благосостояния населения и коренной реконструкции многоэтажных домов и дорог.

До конца года власти Самарканда намерены провести капитальный ремонт 317 многоэтажных зданий в микрорайонах "А" и "Б" и благоустроить прилегающие территории, в 22 многоэтажных домах массива Сартепа установят 71 новый лифт.

Все дороги массивов Согдиана и Сартепа будут асфальтированы, в поселках Фарход, Сулим и Химиков установят ночное освещение.

Кроме того, специалисты займутся проблемой центрального отопления многоэтажных домов. К 2019 году в указанных массивах заменят трубы и подготовят строения к подключению к котельным.

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В Согдиане обещают построить детские и спортивные площадки, артезианские скважины и автостоянки.

Также администрация приняла решение приобрести 40 газонокосилок, а также технические средства для использования в коммунальной сфере — поливомоечные машины, автовышки, экскаваторы, самосвалы, автобусы, большие и малые асфальтоукладчики.

В областном центре построят пять надземных пешеходных переходов и реконстрируют два подземных перехода.

Все средства выделены за счет льготных кредитных средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан.