Управление мусульман Узбекистана запустило интернет-телеканал “Muslim ТV”

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Интернет-телеканал "Muslim ТV" запущен в сотрудничестве с интерактивным телевидением "ITV.UZ", имеющим большую аудиторию в сети Интернет.

Как говорится на сайте Muslim.uz, для того, чтобы смотреть телеканал "Muslim ТV", необходимо подключиться к "ITV.UZ" и зарегистрироваться.

Владельцы сотовых телефонов могут смотреть интернет-телеканал путем загрузки специального мобильного приложения itv.uz.

© Sputnik / Максим Богодвид В Узбекистане появится первый халяль-отель

Ранее стало известно о том, что в Узбекистане в настоящее время идет работа над открытием семейного отеля для мусульман.

В сфере туристического бизнеса "халяль-туризм" становится одним из самых популярных направлений. Ежегодно более 150 миллионов мусульман путешествуют по разным странам. При этом они выбирают те государства, где им будут предоставлены комфортные условия. Это недорогие семейные гостиницы, рестораны с едой, соответствующей стандарту "халяль", и без алкоголя, раздельные зоны купания для женщин и мужчин, места для молитвы.