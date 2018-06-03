В Ташкенте женщине с детьми, которая просила денег у прохожих, нашли работу

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. В Ташкенте женщине с четырьмя детьми, которая просила денег у прохожих на базаре Чорсу, нашли работу и жилье. Об этом пишет "Даракчи".
Когда в социальных сетях люди стали распространять информацию о матери, попавшей в трудную жизненную ситуацию, этой проблемой заинтересовался Комитет женщин Узбекистана.
"С мужем, который находится в колонии, она в разводе. По ее словам, она обращалась в различные инстанции, но ей никто не помог. Родителей нет, братья тоже не помогают. Детей не могла отдать в школу из-за отсутствия прописки, а главное — метриков, на оформление которых нужны деньги", — уточняет издание.
Комитет женщин помог семье обратно перебраться в Джизакскую область и выделил жилье. Женщину обеспечили работой. Старшие дети начали посещать школу, младшего в ближайшее время устроят в детский сад.