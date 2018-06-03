Мастер-классы, фокусы и турниры: как прошла детская ярмарка в Ташкенте

Родители вместе с детьми участвовали в различных мастер-классах.

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Праздник детства прошел в Университете Инха в Ташкенте и объединил свыше 300 детей сотрудников Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Мининфокома.

Сказочные герои, турнир по шашкам и шахматам, химические опыты, завораживающие фокусы — это и многое другое вошло в программу детской ярмарки #MITCKIDSFEST.

© Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Юные ученые смогли поучаствовать в химических опытах и экспериментах на ярмарке #MITCKIDSFEST

Родители вместе с детьми участвовали в различных мастер-классах. Для мальчишек был организован мастер-класс по футболу. Девочки же занимались лепкой из теста, а юные ученые смогли поучаствовать в химических опытах и экспериментах.