Мастер-классы, фокусы и турниры: как прошла детская ярмарка в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 3 июн — Sputnik. Праздник детства прошел в Университете Инха в Ташкенте и объединил свыше 300 детей сотрудников Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба Мининфокома.
Сказочные герои, турнир по шашкам и шахматам, химические опыты, завораживающие фокусы — это и многое другое вошло в программу детской ярмарки #MITCKIDSFEST.
Родители вместе с детьми участвовали в различных мастер-классах. Для мальчишек был организован мастер-класс по футболу. Девочки же занимались лепкой из теста, а юные ученые смогли поучаствовать в химических опытах и экспериментах.