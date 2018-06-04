ГУВД разобралось со скоплением проституток на Куйлюке

Для исправления ситуации правоохранители приняли решение применить кардинальные меры, а не ограничиваться разовыми акциями. Для постоянного контроля за ситуацией теперь здесь установлена будка Патрульно-постовой службы, где круглосуточно дежурят сотрудники.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. ГУВД приняло меры по наведению порядка возле Куйлюкского базара, который давно облюбовали девушки с пониженной социальной ответственностью, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На днях в узбекистанских группах в социальных сетях стало распространяться видео, снятое одним из жителей близлежащих домов, на котором видно скопление проституток под мостом возле базара Куйлюк.

Это место уже давно обрело дурную славу в народе — здесь на протяжении как минимум последних пяти лет постоянно собирались девушки с пониженной социальной ответственностью, а также женщины-мардикеры (поденщицы).

Периодически органы правопорядка проводили рейды, но надолго этого не хватало — спустя всего пару дней после них "пятачок" под мостом снова расцветал буйными красками.

Для исправления ситуации правоохранители приняли решение применить кардинальные меры, а не ограничиваться разовыми акциями. Для постоянного контроля за ситуацией теперь здесь установлена будка Патрульно-постовой службы, где круглосуточно дежурят сотрудники.

Это новый пилотный проект ГУВД по обеспечению безопасности граждан в столице.

Вторая такая будка находится на знаменитой туристической улице в центре столицы, прозванной Бродвеем. В них не только постоянно дежурят сотрудники правопорядка, сюда также подключены близлежащие камеры, что дает возможность правоохранителям наблюдать за большой территорией и быстро реагировать на появляющиеся угрозы безопасности и правопорядку.

Напомним, что территорию возле Куйлюкского дехканского базара в ближайшие годы ждут серьезные изменения.

Планируется, что сам рынок будет перенесен за территорию Ташкента, а ситуация со сложным дорожным трафиком и постоянно возникающими пробками улучшится к середине этого лета за счет строительства нового дорожного кармашка.