В Ташкенте теперь можно получить новый паспорт по воскресеньям

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента и отделы на местах начали работать по воскресеньям, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Для удобства граждан, которые не успели получить биометрический паспорт, а также намерены решить иные вопросы, связанные с пропиской и выпиской, Управление миграции и оформления гражданства Ташкента и отделы на местах работают с 8:00 не только по будням, но теперь и по воскресеньям", — отметили в ГУВД.
Напомним, что на середину мая этого года в столице было выдано свыше 1,78 миллиона биометрических паспортов. При этом, отмечают специалисты, примерно 10% жителей Ташкента еще не поменяли свои старые документы.
Узбекистан начал обмен старых паспортов на документы с биометрическими данными в январе 2011 года. Первоначально граждане должны были обменять документы до конца 2015 года. Затем правительство приняло решение продлить срок действия старых паспортов на 2,5 года — до 1 июля 2018 года.
При этом в Ташкенте уже в ноябре этого года планируется запустить пилотный проект по выдаче национальных ID-карт, которые должны заменить внутри страны паспорта, свидетельства о рождении и водительские удостоверения.