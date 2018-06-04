В Ташкенте теперь можно получить новый паспорт по воскресеньям

Эта мера введена для удобства граждан, которые не успели получить биометрический паспорт, а также намерены решить иные вопросы, связанные с пропиской и выпиской.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Управление миграции и оформления гражданства ГУВД Ташкента и отделы на местах начали работать по воскресеньям, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Это связано с тем, что с 1 июля этого года паспорта, не содержащие биометрических данных владельца, будут признаны недействительными, что повлечет за собой административную ответственность для граждан, не осуществивших их замену.

"Для удобства граждан, которые не успели получить биометрический паспорт, а также намерены решить иные вопросы, связанные с пропиской и выпиской, Управление миграции и оформления гражданства Ташкента и отделы на местах работают с 8:00 не только по будням, но теперь и по воскресеньям", — отметили в ГУВД.

Напомним, что на середину мая этого года в столице было выдано свыше 1,78 миллиона биометрических паспортов. При этом, отмечают специалисты, примерно 10% жителей Ташкента еще не поменяли свои старые документы.

Узбекистан начал обмен старых паспортов на документы с биометрическими данными в январе 2011 года. Первоначально граждане должны были обменять документы до конца 2015 года. Затем правительство приняло решение продлить срок действия старых паспортов на 2,5 года — до 1 июля 2018 года.

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Кроме того, в стране с 1 января 2019 года начнется выдача специальных биометрических загранпаспортов, которые заменят так называемую "выездную визу" — стикер ОВИР.

При этом в Ташкенте уже в ноябре этого года планируется запустить пилотный проект по выдаче национальных ID-карт, которые должны заменить внутри страны паспорта, свидетельства о рождении и водительские удостоверения.