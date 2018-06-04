Летняя школа по Центральной Азии стартовала в Алматы

В мероприятии участвуют эксперты, государственные служащие, преподаватели университетов, журналисты и студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В Алматы стартовала летняя школа по Центральной Азии.

Ее организовали Фонд им. А.М. Горчакова и Казахстанско-Немецкий университет, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места события.

В мероприятии участвуют эксперты, государственные служащие, преподаватели университетов, журналисты и студенты из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Участники за несколько дней разберут и обсудят мегатренды региона, перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества, вопросы безопасности и роль региональных и внешних факторов.