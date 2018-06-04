Свыше 200 человек стали участниками веломарафона в Ташкенте

Марафон стартовал у Дворца международных форумов "Узбекистан", а закончился в парке "Ашхабад".

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. В Ташкенте прошел любительский веломарафон, посвященный Всемирному дню велосипеда. Об этом пишет ИА "Жахон".

Организовали соревнования Посольство Туркменистана в Узбекистане и Федерация велосипедного спорта РУ.

В мероприятии приняли участие свыше 200 человек, среди которых были представители дипломатического корпуса и международных организаций, любители спорта, ветераны и представители разных профессий.

Марафон стартовал у Дворца международных форумов "Узбекистан", а закончился в парке "Ашхабад".

Велосипедистов наградили памятными призами и дипломами.