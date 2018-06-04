Военные из Узбекистана поедут на соревнования инженерных войск на АрМИ-2018

Армейские международные игры состоятся с 28 июля по 11 августа, это крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран, которые пройдут в четвертый раз.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Узбекистан примет участие в соревнованиях инженерных войск, которые пройдут в рамках Армейских международных игр-2018 (АрМИ-2018), сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Также на состязания приедут команды из Китая, Сербии, Пакистана, Вьетнама, Таджикистана, России и Беларуси.

"В рамках Армейских международных игр - 2018 пройдет три конкурса: понтонно-переправочных подразделений "Открытая вода", экипажей инженерных машин "Инженерная формула", инженерных подразделений "Безопасный маршрут", - говорится в сообщении.

При этом "Безопасный маршрут" впервые пройдет на территории КНР (полигон "Корла").

Армейские международные игры состоятся с 28 июля по 11 августа, это крупнейшие в своем роде соревнования военных разных стран, которые пройдут в четвертый раз. В рамках АрМИ-2018 запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Китае и впервые в Иране. Приглашены участники из 80 государств. От России участие в международном этапе примут победители всеармейских состязаний.