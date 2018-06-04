Узбекские кинологи обучили таджикистанцев психологии служебных собак

В специальном центре сотрудники таможни Узбекистана рассказали таджикским коллегам, как работать со служебными собаками.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Кинологи таможенной службы Таджикистана прошли обучение в национальном кинологическом центре Таможенного комитета Узбекистана, передает Sputnik Таджикистан.

Так, таджикские кинологи в специальном центре под руководством высококвалифицированных сотрудников таможни Узбекистана изучили психологию служебных собак, методы их применения в ходе обыска для выявления наркотиков, взрывчатых веществ и оружия.

Программа обучения включала в себя также освоение основных кинологических и ветеринарных курсов.

По итогам тренинга и сдачи экзаменов таджикским таможенникам вручили сертификаты.