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Служебные собаки кинологической службы

Узбекские кинологи обучили таджикистанцев психологии служебных собак

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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В специальном центре сотрудники таможни Узбекистана рассказали таджикским коллегам, как работать со служебными собаками.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Кинологи таможенной службы Таджикистана прошли обучение в национальном кинологическом центре Таможенного комитета Узбекистана, передает Sputnik Таджикистан.

Так, таджикские кинологи в специальном центре под руководством высококвалифицированных сотрудников таможни Узбекистана изучили психологию служебных собак, методы их применения в ходе обыска для выявления наркотиков, взрывчатых веществ и оружия.

Программа обучения включала в себя также освоение основных кинологических и ветеринарных курсов.

По итогам тренинга и сдачи экзаменов таджикским таможенникам вручили сертификаты.

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Теги:
Таможня, кинолог



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