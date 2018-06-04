Радары будут измерять скорость на протяжении 350 метров от места их установки, что позволит бороться с любителями лихой езды.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. На дорогах Ташкента установят свыше 30 автоматизированных радаров, работающих в режиме фото- и видеофиксации, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на данные ГУВД.

Сегодня в столице в пилотном режиме уже работают четыре подобных радара. Их внедрение связано с необходимостью активизации борьбы с лихачами на дорогах, а также с переходом к бесконтактному общению между правоохранителями и водителями. Также внедрение радаров позволит в перспективе снизить аварийность и смертность на дорогах.

Радары обычно располагаются в специально выбранном для этого месте на открытом пространстве и крепятся на жесткую опору над проезжей частью. Они могут фиксировать движение автомобилей одновременно на нескольких полосах, в том числе и на встречных.

В Ташкентской области, например, активно используются российские радары "Стрелка СТ". Они отличаются от других тем, что осуществляют измерение скорости не одного, а всех транспортных средств, попавших в зону действия радара. Это исключает ошибки определения скорости авто при их движении на одной дальности на разных полосах дороги.

Кроме того, они измеряют скорость не в одной точке, а на дистанциях до 350 метров от места установки. Так, например, с расстояния 350 метров комплекс ведет автомобиль, нарушивший скоростной режим до 50-70 метров, где осуществляется формирование кадров видеозаписи транспортного средства, превысившего разрешенную скорость, с включением в кадр идентификационного номера, даты и времени события, скорости движения и фрагмента с госномером.

Еще один важный момент — новые автоматизированные радарные комплексы призваны заменить пистолеты-радары, эксплуатация которых была запрещена в стране в сентябре прошлого года, в том числе из-за жалоб водителей на их техническое состояние и некорректную фиксацию скорости.