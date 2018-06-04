Мусульмане Узбекистана теперь могут оплатить вакф и закят через интернет

Теперь совершение обязательных и иных платежей в соответствии с канонами ислама доступно для пользователей системы в любое время и в любом месте.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. Компания Click в партнерстве с благотворительным общественным фондом "Вакф" предоставила возможность оплаты обязательных и иных платежей для мусульман через интернет и сотовую связь, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Теперь совершение обязательных и иных платежей в соответствии с канонами ислама доступно для пользователей системы в любое время и в любом месте. При этом, учитывая специфику и назначение платежей, они сгруппированы по трем категориям:

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— Хайрия

— Вакф

— Закят, Фитр, Ушр, Фидя.

Денежные средства зачисляются на специальные счета благотворительного общественного фонда "Вакф" для дальнейшего целевого использования в рамках указа главы государства, посвященного мерам по коренному совершенствованию деятельности религиозно-просветительской сферы.

Оплата может быть произведена в любой момент с мобильного телефона при помощи различных интерфейсов: через USSD, мобильное приложение Click Uzbekistan и Telegram-бот @clickuz.

Для оплаты через USSD достаточно набрать команду *880*1100# и в появившемся меню выбрать необходимую категорию. Также оплата доступна через пункт "Благотворительность" в разделе "Оплата" главного USSD-меню (*880#).

Оплата в приложении Click Uzbekistan доступна в разделе "Оплата на местах", где необходимо зайти в пункт "Благотворительность" и выбрать необходимую категорию платежа.

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Наконец, оплата через Telegram-бот @clickuz доступна в пункте "Благотворительность" раздела "Оплата".

"Запуск такой возможности является отличным событием. При этом тот факт, что это стало возможным в священные дни месяца Рамадан, особенно порадует всех мусульман нашей страны", — отметил генеральный директор компании Click Улугбек Рустамов.

Click — это система мобильного банкинга, позволяющая физическим лицам производить оплату за товары и услуги различных поставщиков-партнеров посредством мобильного телефона (через USSD/SMS) или интернета (через Web/Web-mobile).

Благотворительный общественный фонд "Вакф" зарегистрирован в Минюсте в начале мая этого года. В числе главных задач фонда — финансирование работ по реконструкции мечетей, святых мест паломничества и других объектов, обеспечение материально-технической базы и оказание материальной поддержки работникам этой сферы.

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Напомним, что благотворительность в исламе подразделяется на четыре ветви. Первая подразумевает оказание безвозмездной помощи людям в виде пожертвования, милостыни. Следующая ветвь — обязательная выплата закята.

Третья — это беспроцентный заем нуждающимся на добровольной основе, то есть если они сами не просили в долг, но вы, видя их сложное материальное положение, предлагаете деньги на условиях "вернешь, когда сможешь". Наконец, четвертая ветвь — это "вакф" — вечное пожертвование нерасходуемого имущества, как правило недвижимости, что считается лучшим видом благотворительной деятельности.