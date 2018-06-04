В филиале РГУ нефти и газа имени Губкина объяснили массовое отчисление

У студентов был шанс сдать все необходимые зачеты и экзамены, но они им не воспользовались, заявили в вузе.

ТАШКЕНТ, 4 июн — Sputnik. В ташкентском филиале Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина назвали законным массовое отчисление студентов.

Учащиеся вуза направили в СМИ письмо с жалобой на то, что из вуза отчислили 25 человек: 24 за одну и более академические задолженности и еще одного за дисциплинарные нарушения. Студенты считают отчисление "безосновательным, бездоказательным и незаконным". По их мнению, за академические задолженности их могли оставить на второй год, но никак не отчислить.

"Да, эти студенты были отчислены. Только их количество не 25, а 22. 23-й был отчислен из-за того, что нарушил внутренние правила университета. Эти студенты обращались по всем инстанциям, они писали и в Минвуз, и на портал президента, но им был дан уже ответ, что они были отчислены по праву. Они также трижды нанимали адвокатов, но адвокаты, рассмотревшие все документы, предоставленные нами, пришли к выводу, что студенты, которые обратились к ним, не правы. Это дело также изучалось Генеральной прокуратурой Узбекистана. Там тоже пришли к выводу, что приказ об отчислении был принят законно", — заявил Sputnik декан факультета Шавкат Равилов.

Он добавил, что все отчисленные студенты получили законные две попытки сдать зачеты и экзамены, по которым у них были долги, однако не сумели ими воспользоваться. Руководство университета уже побеседовало с родителями молодых людей.