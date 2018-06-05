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Джамшид Кучкаров - Министр финансов Республики Узбекистан

Министр финансов открыл свою официальную страницу в Интернете

© Facebook / Заместитель Премьер-министра, Министр финансов Республики Узбекистан
Общество
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В этом ресурсе Джамшид Кучкаров намерен делиться с подписчиками всеми новостями, касающимися изменений в экономической сфере.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Заместитель премьер-министра, министр финансов Узбекистана Джамшид Кучкаров открыл собственную страницу в Facebook.

По его словам, в этом ресурсе он намерен делиться с подписчиками всеми новостями, касающимися изменений в экономической сфере.

Кучкаров отметил, что ему очень важно знать мнение и предложения пользователей Facebook из Узбекистана.

"Добро пожаловать на мою официальную страницу! Друзья, здесь я буду делиться с вами финансовыми реформами, новостями и событиями, происходящими в нашей стране. Хочу отметить, мне очень важно знать ваши мнения и предложения. Я чрезмерно рад быть с вами на связи через социальную страницу", - написал министр.

Напомним, что Шавкат Мирзиёев открыл виртуальную приемную в сентябре 2016 года, находясь еще в статусе исполняющего обязанности президента Узбекистана. Граждане страны могут оставить свои заявления, жалобы и предложения через специальную форму.

 




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