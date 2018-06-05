В Самарканде пройдет международная олимпиада по физике и астрономии

От каждой страны примут участие шесть человек, победители олимпиады смогут поступить в вузы на льготной основе.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Самарканде с 19 по 23 июня впервые пройдет международная олимпиада имени Мирзо Улугбека среди учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ по физике и астрономии.

Победители олимпиады смогут поступить в вузы на льготной основе, передает пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

Каждую страну-участницу будут представлять по шесть человек (трое по физике, трое по астрономии), а также группа из двух руководителей команд.

Facebook Центр тестирования опубликовал варианты заданий для поступающих в вузы

Международная олимпиада будет состоять из двух этапов - теоретического и экспериментального. Материалы будут представлены на узбекском, русском и английском языках.

В члены жюри войдут известные эксперты международного уровня по физике и астрономии, профессорско-преподавательский коллектив стран СНГ, а также ведущие ученые, практикующие специалисты республики.