Узбекские военные на АрМИ-2018 впервые смогут пострелять из РСЗО "Град"

По новым правилам конкурса команды произведут залпом по 10 выстрелов холостыми снарядами с применением реактивной системы залпового огня "Град".

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Представители Китая, Армении, Ирана и Узбекистана во время конкурса "Мастер-оружейник" Международных армейских игр (АрМИ-2018) впервые получат возможность в рамках соревнований применить реактивную систему залпового огня "Град", сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.

Конкурс пройдет на полигоне "Учебный" в Пензенской области с 29 июля по 5 августа. В нем примут участие команды из России, Китая, Узбекистана, Ирана и Армении.

"В соответствии с новым положением внесены изменения в правила конкурса "Мастер-оружейник". В них добавилась зрелищность, теперь каждая команда еще произведет залпом 10 выстрелов из РСЗО "Град". Конкурсанты будут использовать холостые снаряды", - сообщил главный судья всеармейского этапа этого конкурса полковник Михаил Филатов.

По новым правилам конкурса команды также должны будут заменить 122-милиметровый ствол гаубицы Д-30.

"При буксировке гаубицы на КамАЗе по четырехкилометровой дистанции необходимо задним ходом заехать в специальное укрытие, при преодолении кургана без гаубицы водитель должен остановить автомобиль на подъеме, поставить его на тормоз, заглушить двигатель, после снова запустить его и тронуться с места. При скатывании автомобиля будет начисляться штрафное время 30 секунд", - отметил главный судья.

По его словам, добавилось еще и препятствие для расчета ЗУ-23: во время преодоления трассы протяженностью 4 км нужно будет последние 100 метров перемещать зенитную установку без помощи автомобиля. Командам уже отправлены уведомления об изменениях в правилах.

Армейские международные игры пройдут с 28 июля по 11 августа, это крупнейшие соревнования военных из разных стран. В рамках АрМИ-2018 запланировано 27 международных конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке. Соревнования пройдут в России, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Китае и впервые – в Иране. Приглашены участники из 80 государств.