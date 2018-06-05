Аэропорт "Ургенч" стал лучшим в странах СНГ

Аэропорт одержал победу в номинации "За большой вклад в развитие аэропорта" по итогам работы 2017 года.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Международный аэропорт "Ургенч" вновь стал лауреатом конкурса "Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ", одержав победу в номинации "За большой вклад в развитие аэропорта" по итогам работы 2017 года.

Руководство получило награду — почетную грамоту и Кубок Ассоциаций "Аэропорт" Гражданской авиации.

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Как сообщает пресс-служба информационная служба Национальной авиакомпании, за прошлый год аэропорт "Ургенч" обслужил 1567 рейсов, 282136 пассажиров, в том числе 43848 иностранных туристов. За указанный период было отправлено 16,649 тонн груза, 11,141 тонн почты и 14,305 тонн платного багажа.

Отметим, что аэропорт города Ургенча принимает участие в данном конкурсе с 2012 года. Ранее он не раз становился победителем в различных номинациях: с 2012 по 2014 годы – "За большой вклад в развитие производства", в 2015 году – "Лучший аэропорт года стран-участниц СНГ", в 2016 году – сразу в двух номинациях "Динамично развивающийся аэропорт" и "За большой вклад в развитие туризма".