Вблизи Центробанка в Ташкенте открыли дорогу

Теперь стало возможным движение по улице Нуронийлар и сократился путь к торговому центру "Пойтахт".

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. В Ташкенте открыли ранее закрытую на ремонт дорогу возле Центрального банка, сообщает портал "Народное слово".

Благодаря этому стало возможным двустороннее движение, а также сократился путь к улице Матбуотчилар возле ТРЦ "Пойтахт".

Ранее сообщалось о масштабных планах президента и правительства по строительству трехуровневой развязки на пересечении улиц Ахангаран и Махтумкули. Новый путепровод облегчит движение по загруженным частям столицы, а также сократит путь до Чарвака на 22 километра.

Туннель построят между Ахангаранским шоссе и улицей Паркент, еще один путепровод свяжет улицы Махтумкули и Темура Малика.

Кроме того, вдоль Ахангаранского шоссе активно идет строительство надземного метро.

Всего в ближайшие годы в Ташкенте возведут 22 транспортные развязки, они смогут разгрузить городской трафик.