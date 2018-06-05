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Амударья

Совместное использование запаса воды Амударьи принесет 4 миллиарда долларов

AP Photo / Massoud Hossaini
Общество
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По словам вице-премьера Нодира Отажонова, жизнь более 5,5 миллиона человек напрямую зависит от доступа к воде. Узбекистан предлагает совместно использовать водные ресурсы Амударьи и Сырдарьи с учетом интересов всех государств региона.

ТАШКЕНТ, 5 июн – Sputnik. Сотрудничество стран Центральной Азии в сфере экологии и водных ресурсов может принести региону более 4 миллиардов долларов в год.

Об этом заявил во вторник исполнительный директор Регионального экологического центра Центральной Азии (РЭЦЦА) Искандар Абдуллаев.

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© Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды
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С 5 по 8 июня в Ташкенте проходит Центральноазиатский международный экологический форум. Организаторами мероприятия являются РЭЦЦА, а также Госкомитет по экологии и охране окружающей среды и Экологическое движение Узбекистана. В нем участвуют представители министерств и ведомств пяти центральноазиатских стран (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), ООН, международных и местных общественных организаций и компаний. Форум впервые прошел в июне 2017 года в Ашхабаде.

"Данные показывают, что если страны региона начнут сотрудничать по воде и экологии, возможный выигрыш составит более 4 миллиардов долларов ежегодно", - заявил Абдуллаев на открытии форума.

По данным РЭЦЦА, укрепление регионального сотрудничества позволит решить наиболее проблемные вопросы водной и экологической проблематики - снижения сельскохозяйственной продуктивности, повышения стоимости энергоресурсов и ограничения доступа к международному финансированию.

Аральское море
REUTERS / Shamil Zhumatov
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Вице-премьер Узбекистана Нодир Отажонов отметил, что более 90% сельскохозяйственных земель Центральной Азии сегодня требуют искусственного орошения, а выживание почти 80% населения региона - более 5,5 миллиона человек - напрямую зависит от доступа к воде. По его словам, Узбекистан предлагает активизировать совместную проработку и согласование конвенций ООН об использовании водных ресурсов рек Амударьи и Сырдарьи с учетом интересов всех государств региона.

Неравномерность распределения водных ресурсов в Центральной Азии обуславливает конфликт интересов ключевых поставщиков воды (Таджикистан и Кыргызстан) и ее основных потребителей (Узбекистан, Казахстан и Туркменистан). По данным межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии, обеспеченность водой в регионе к 2040 году может снизиться почти на 25% - до полутора тысяч кубометров в год на человека, за счет увеличения потребления и роста экономики этих стран.

Чарвакское водохранилище в Узбекистане
© Flickr / t_y_l
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Чрезмерное водопотребление в Амударье и Сырдарье привело к дефициту водных ресурсов в их низовье, в частности, высыханию Аральского моря. Весной 2017 года ООН распространило проекты двух конвенций по Амударье и Сырдарье, которые создают правовые основы для конструктивного сотрудничества в водной сфере между странами региона.




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