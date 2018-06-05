МВД запустило услугу по предоставлению адресно-справочной информации онлайн

Данные по всей территории республики можно получить на Едином портале интерактивных государственных услуг.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Министерство внутренних дел совместно с Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций запустили на Едином портале интерактивных государственных услуг услугу по предоставлению адресно-справочной информации, сообщила пресс-служба МВД.

Данные можно получить по всей территории республики.

Услуга запущена в соответствии с постановлением президента Узбекистана от 11 июля 2017 года ПП-3126 "О мерах по коренному совершенствованию деятельности органов внутренних дел в сфере миграционных процессов и оформления гражданства".

Единый портал интерактивных государственных услуг - точка доступа к электронным государственным услугам, предоставляемым государственными органами, в том числе на платной основе.