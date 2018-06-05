Объединенные СУМом: как узбекская молодежь покоряет Петербург

Корреспондент Sputnik Узбекистан побывал в гостях в Содружестве узбекской молодежи Петербурга и познакомился с наиболее яркими представителями этой общественной организации.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik, Дмитрий Матвеев. СУМ – это не только национальная валюта Узбекистана, но еще и действующее уже три года в Санкт-Петербурге Содружество узбекской молодежи. Оно объединило большинство студентов из Узбекистана, которые приехали в Россию учиться. Об их жизни в Северной столице России, успехах и заботах — в репортаже корреспондента Sputnik.

Культура на экспорт

Официальное название этого объединения выглядит так: "Региональная общественная организация содействия сохранению национальных культурных ценностей узбеков и народов Узбекистана".

"Этим мы хотели подчеркнуть, что не только узбеков представляем, но и все проживающие в Узбекистане народы", — пояснил руководитель спортивного комитета РОО "СУМ" Бобомурод Курбанов.

Организация старается участвовать во всех культурных и спортивных мероприятиях Комитета по межнациональным отношениям Петербурга и и других профильных ведомств города. СУМ отправляет своих представителей на концерты, межнациональные игры КВН, спортивные соревнования, фестивали национальной кухни и другие мероприятия.

© Sputnik / Ростислав Кошелев Восточная не сказка, а быль: как живется узбекистанцам на берегах Невы

Полгода назад председателем СУМ стал 25-летний студент Фармон Шамсиев. Сейчас он получает второе высшее образование, учится на втором курсе Межрегионального института экономики и права при МПА ЕврАзЭС. До этого он уже окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации по специальности "таможенное право". Он мечтает о карьере в сфере авиаперевозок и туризма, поэтому параллельно с учебой успевает работать в авиакассе.

В России Фармон давно – почти 15 лет. Его родители с 1990-х годов жили в Петербурге, поэтому переезд не составил для него проблем. Правда, российское гражданство председатель СУМ пока не решился получить, поскольку ему нравится в Узбекистане и он часто возвращается на родину.

Руководство "Содружеством" потребовало от Фармона больших усилий и ресурсов. Молодой человек активно начал искать помощников, ответственных за различные направления.

Активных членов в СУМ более пятидесяти, и если требуется набрать людей на какое-то мероприятие, то, по словам Фармона, несколько десятков активистов всегда готовы поучаствовать.

У организации есть свой чат в социальной сети "ВКонтакте", где они координируют действия и публикуют объявления о предстоящих событиях. Финансовую помощь ребятам оказывает один из местных бизнесменов.

Перед Петербургским международным экономическим форумов (ПМЭФ) представители СУМ смогли выйти и на Росконгресс — структуру, которая занимается его организацией. В итоге на прошедшем в конце мая ПМЭФ-2018 присутствовала делегация из семи узбекских студентов.

Кроме того, СУМ планирует подать заявки на два региональных гранта.

"У нас есть два проекта — "Студент года" и "Взгляд в будущее". Пока я не могу разглашать подробности, однако вскоре вы о них услышите", — обещает Фармон.

И на ринге, и на поле

За спортивные достижения в "Содружестве" отвечает студент Горного университета Бобомурод Курбанов. Он отслеживает информацию о различных межнациональных турнирах, собирает команды, ищет и приглашает спортсменов. Так, в конце мая четверо узбекских боксеров праздновали победу в городских состязаниях. Триумфаторов чествовали на общем праздничном чаепитии, куда и заглянул ваш покорный слуга. Атмосфера, надо сказать, царила там вполне узбекская – все по-домашнему, уютно и гостеприимно. Вроде бы и родина далеко, а ощущение, как дома.

Фото из личного архива Каримова На службе у народа: путь из Андижана в полицию и политику Санкт-Петербурга

Но долго почивать на лаврах узбекские спортсмены не намерены. Уже в ближайшую субботу, 9 июня, в Петербурге пройдет очередной межнациональный турнир по мини-футболу и волейболу.

Сейчас перед Бобомуродом стоит задача собрать сильную футбольную команду, чтобы не ударить в грязь лицом. Он уже вышел на игроков любительского клуба "Лента" Тони Атажанова и Бегзода Бегалиева, которые произвели настоящий переполох в футбольном мире Петербурга, разгромив всех своих соперников на турнире.

Нева зовет

Социальные сети СУМ, как и остальная работа с прессой, — на плечах Людмилы Цой (или просто Милы, как ее тут все называют).

Девушка приехала из Ташкента, а по национальности она кореянка.

"Об этом мало кто знает, но в Узбекистане очень много корейцев", — пояснила она.

© Foto : Из личного архива Милы Цой Людмила Цой

В 1937 году с Дальнего Востока в Среднюю Азию прибыли 350 тысяч переселенцев, в том числе и родственники Милы.

"Сейчас корейцы Узбекистана даже отмечают годовщину переселения, а в Ташкенте есть целые районы компактного проживания корейцев", — пояснила девушка.

Мила учится в Санкт-Петербургском государственном институте психологии и социальной работы. Ее научная работа посвящена социальной адаптации мигрантов Петербурга, так что должность пресс-секретаря СУМ пришлась очень кстати.

Для самой Милы Петербург — почти родной город. Несмотря на то что она родилась в Ташкенте, детство провела на Неве. Потом девушка вместе с семьей вернулась на какое-то время в Узбекистан, но получать высшее образование решила все-таки в Северной столице России.

Сам себе режиссер

Свою насыщенную жизнь участники "Содружества" записывают на видео. Главный за кадром — студент из Таджикистана Насим Хужанов.

Он приехал в Россию четыре года назад и успел за это время не только отлично выучить русский язык, но и повысить уровень своего операторского мастерства. Сейчас Насим на третьем курсе местного Университета культуры. Хорошо снимать видеоролики он научился еще в Таджикистане, где работал на двух телеканалах — городском телевидении "Регар-Тадаз" и канале "Бухаристан".

© Foto : Из личного архива Хужамова Насима Насим Хужанов

Сейчас молодой человек занят съемками документального фильма об одном из петербургских уличных музыкантов, которого все в народе знают как дядю Мишу. Фильм станет экзаменационной работой будущего режиссера.

Вперед и с песней

Уроженец Хивы Азамат Собиров — этакий "дирижер" организации, отвечающий за все музыкальные события и концерты, в которых участвует СУМ.

В Петербурге Азамат с 2012 года. Сначала учился в архитектурно-строительном, а затем перевелся в Университет промышленных технологий и дизайна по направлению "туризм" — после университета он будет менеджером по гостиничному сервису.

Определенный организаторский опыт он накапливает в "Содружестве" — занимается подготовкой и проведением культурных мероприятий СУМ.

"Мы организовываем концерты, открытые лекции, читаем стихи — Пушкина, Лермонтова, Есенина. Программа и тематика очень разнообразная", — рассказал студент.

Так, в рамках Дня национальных культур при Высшей школе экономики узбекистанцы показали свое мастерство и талант, исполнив хит группы "Ялла" "Учкудук".

Пока в СУМ нет своих музыкантов, приходится исполнять песни под "минусовку". Завести хотя бы небольшой ансамбль – это мечта для организации.

"Молодых людей надо занять в свободное время, и СУМ очень помогает студентам в этом, а Петербург больше узнает об узбекской культуре. Так что у нас очень высокая и благородная миссия", — с гордостью заключил он.