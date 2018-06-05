Ученье — свет: президент установил квоты приема в вузы на 2018/2019 год

В этом году в узбекистанские вузы поступят всего 69,2 тысячи будущих бакалавров и 5,9 тысячи магистрантов.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял постановление о приеме в высшие образовательные учреждения на 2018/2019 год, сообщает информационное агентство UzReport.

В 2018/2019 году учебу в узбекистанских вузах начнут учебу всего 69,2 тысячи первокурсников-бакалавров и 5,9 тысячи магистрантов.

Среди них 17,6 тысячи человек будут учиться на бакалавриате по государственным грантам и 51,5 тысячи – на платно-контрактной основе. Для магистратуры выделили полторы тысячи бюджетных мест и 4,3 тысячи – платных.

При этом на специальные заочные отделения в этом году поступят 11,7 тысячи будущих бакалавров, в том числе по государственным грантам – 15.

Общую квоту на заочные и вечерние отделения установили в размере до 30% от общей утвержденной квоты приема в бакалавриат, а на стандартных заочных и вечерних отделениях можно будет учиться только платно.

Стоимость обучения не будет превышать цены на соответствующих направлениях бакалавриата очной формы обучения.

Ранее сообщалось о том, что Казахстан выделил 10 тысяч грантов для абитуриентов из Узбекистана. Акция проводится в рамках Года Узбекистана.