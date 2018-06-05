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Студенты колледжа

В Узбекистане открывается международный колледж по кулинарии и туризму

Центр профессионального образования
Общество
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В учебном заведении будут готовить специалистов разных специальностей в сфере туризма и развлечений.

ТАШКЕНТ, 5 июн — Sputnik, Дильшода Рахматова. Центр профессионального образования Узбекистана ведет переговоры с Малайзийским интегрированным бизнес-колледжем по открытию международного колледжа в Узбекистане, сообщил корреспонденту Spuntik представитель отдела международного сотрудничества Центра профессионального образования.

Отснятая кинопленка в павильоне киностудии Союзмультфильм.
© Sputnik / Владимир Песня
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По его словам, целью переговоров является сотрудничество по созданию в Узбекистане международного колледжа, специализирующегося на подготовке высококвалифицированных специалистов в сферах туризма, ресторанного дела, молекулярной гастрономии и кулинарных услуг на основе международных стандартов.

В ходе встречи с главой Центра С. Виравикнешвар заявил, что для создания и функционирования в Узбекистане международного колледжа с образовательными стандартами Великобритании и  Австралии будут инвестированы около 3 миллионов долларов.

В ходе переговоров было отмечено, что на сегодня в Узбекистане актуальными вопросами можно считать обучение и подготовку квалифицированных кадров со знанием иностранных языков, активное использование инновационных идей, технологий и разработок в учебном процессе.

Стороны выразили заинтересованность в налаживании партнерских отношений и подписали Меморандум о взаимопонимании для начала сотрудничества между Центром профессионального образования и Малайзийским интегрированным бизнес-колледжем.

"Мы уверены, что установление международных отношений с этим учебным заведением окажет положительное влияние на дальнейшее развитие индустрии туризма, повышение качества и эффективности туризма в Узбекистане, создание системы подготовки квалифицированных кадров и увеличение притока иностранных туристов в нашу страну", — сказал собеседник.

Напомним, Малайзийский интегрированный бизнес-колледж был основан в 1987 году и войдет в состав Малайзийского института кулинарии. Этот колледж считается первой кулинарной школой в Юго-Восточной Азии и не имеет аналогов в странах СНГ.

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Теги:
сотрудничество, Индустрия туризма и развлечений, Колледж



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